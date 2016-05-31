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القوات المسلحة تخصص حصة من أسمدة "السوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم" لنقابة الفلاحين

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القوات المسلحة تخصص حصة من أسمدة "السوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم" لنقابة الفلاحين القوات المسلحة تخصص حصة من أسمدة "السوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم" لنقابة الفلاحين
قالت النقابة العامة للفلاحين، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية، وافق على تخصيص حصة من أسمدة "السوبر فوسفات، وسلفات البوتاسيوم"، من شركة النصر للكيماويات الوسيطة، للنقابة العامة للفلاحين، بكمية تبلغ 15 ألف طن شهريًا.

وجاء ذلك فى خطاب رسمى من الأمانة العامة لوزارة الدفاع إلى النقابة العامة للفلاحين برئاسة وجيه عيساوى داود، النقيب العام، وتضمن على الموافقة بتخصيص حصة شهرية للنقابة العامة للفلاحين، يتم توزيعها على محافظات عن طريق النقابات الفرعية.

ومن جانبه اكد وجيه عيساى داوود، نقيب عام الفلاحين، فى بيان رسمى له اليوم الثلاثاء، إن موافقة وزارة الدفاع على تخصيص حصة من أسمدة "السوبر فوسفات، وسلفات البوتاسيوم"، للفلاحين توزع عن طريق النقابة بأسعارها الرسمية، والتى تعتبر مقارنة بغيرها مخفضة، هى انتصار للفلاح، وضربة حقيقية للسوق السوداء.

وأضاف النقيب العام، أنه سيتم توقيع البروتوكول بشكل نهائى خلال الفترة الأيام المقبلة، حتى يسير العمل فى إطار رسمى وشرعى، كما أن الكمية قابلة للزيادة باتفاق الطرفين، حتى يستفيد الجميع منها في محافظات المختلفة.

وأوضح داوود، أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة، ونقباء المحافظات، للتنسيق والتعاون فيما بينهم، لتحديد احتياجات كل محافظة،حتى لاتكون هناك ازدواجية فى صرف الأسمدة، مشيرًا إلى أن النقابة تبذل قصارى جهدها فى دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج التى تساعده على اداء مهمته، وتخفف العبء الذي يقع عليه.

وتابع النقيب العام، أن القوات المسلحة لا تتدخر جهد فى خدمة الوطن بصفة عامة والفلاحين بصفة خاصة، وهى العمود الفقري التى تستند اليه الدولة المصرية، سواء من حيث مواجهة المؤامرات التى تحيك بالدولة من الداخل والخارج، أو من حيث التنمية والنهوض بالاقتصاد المصرى، وأيضًا فى المجالات الاجتماعية التى تخدم الطبقة البسيطة من أبناء الشعب المصرى.
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