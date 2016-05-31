مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يطلق أول إذاعة للقرآن الكريم في دبي

كشف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إطلاق مبادرة إعلامية جديدة، ممثلة في تدشين قناة إذاعية جديدة للقرآن الكريم وهي "إذاعة دبي للقرآن" والتي سوف تبدأ بارسال أثيرها الأول مع ثبوت هلال أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويأتي إطلاق القناة الإذاعية الجديدة بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبالإضافة إلى مناسبة استهلال الشهر الفضيل يأتي إطلاق "إذاعة دبي" في الأول من شهر رمضان المقبل، بالتزامن مع إطلاق الدورة الثالثة من مبادرة "هبوب الخير"، التي تقام برعاية وتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ويمكن التقاط بث اذاعة "دبي للقرآن" على تردد 91.4 أف أم، حيث تمت الاستعانة بأحدث أنظمة وأجهزة البث والإرسال عالية الجودة، على نحو يؤمن المزيد من امكانات قوة الإرسال وجودة استقبال المحتوى.

> جاء الكشف عن ذلك خلال مؤتمر صحافي استضافه اليوم (الثلاثاء) المكتب الإعلامي لحكومة دبي، للكشف عن تفاصيل اطلاق اذاعة "دبي للقرآن"، وأيضاً أبرز ملامح الدورة الثالثة لمبادرة "هبوب الخير" .

وفي تصريح له في هذا الإطار ثمن عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، توجيهات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بإطلاق إذاعة "دبي للقرآن"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص سموها الدائم على المبادرة بكل ما فيه خير وصالح المجتمع على مختلف الصعد، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الكبير لمكرمة سموها الرائدة، وهي مبادرة "هبوب الخير"، التي ارتبطت بقدوم شهر رمضان المبارك.

وتابع : "سوف تكون "دبي للقرآن" إضافة نوعية مهمة ومتفردة لمجموعة القنوات المحلية عموماً، وستندرج تحت مظلة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إحدى المبادرات العالمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وستتيح "دبي للقرآن" برامج جديدة تمكن مستمعيها من إنجاز ختمات متتالية لاستماع القرآن الكريم، في أوقات متفاوتة، حيث سيتم اعتماد تسلسل زمني معين يصاحب المستمع الذي يتابع البث في ذات التوقيت، وفقاً لظروف ذهابه إلى عمله، أو غير ذلك من شؤونه اليومية حسب الوقت المفضل لديه لمتابعة الاستماع إلى التلاوة.

كما تتضمن "دبي للقرآن" برامج خاصة بالقرآن الكريم عبر بث أثيري ينطلق برؤية واضحـة الهـدف والمعالم تقوم على مفاهيم التسامح في الإسلام وهي العناصر التي يتكئ على دعائمها المجتمع الإماراتي استنادا إلى قيم الدين الإسلامي الحنيف، والدعوة دوماً إلى التفاهم والتقارب وإلى التآلف والتآخي والتراحم الإنساني.

وتسعى الإذاعة الوليدة في رسالتها الإعلامية إلى تحقيق هدف محوري وأساسي سام، وهو تعريف المستمع بصحيح الدين وما يحتويه كتاب الله عز وجل من تعاليم تسمو بالفرد والمجتمع وذلك انطلاقا من كونها تقدم خدمة إعلامية حضارية متميزة دعائمها القرآن الكريم. وتنفرد إذاعة "دبى للقرآن" ببث آيات القران الكريم بأصوات نخبة من القراء وترتيل آياته، وتبث سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم .