ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالوادى الجديد

اعتمد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، نتيجتى الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2015 /2016 بنسبة نجاح للابتدائية بلغت 93% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين ونسبة نجاح للإعدادية 85%.

وأوضح غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحانات الابتدائية 4377 طالباً وطالبة، أدى منهم الامتحانات 4343، وبلغ إجمالى عدد الناجحين 4029 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 93%.

أما الإعدادية فبلغ عدد المتقدمين من الطلاب 3310 طلاب وطالبات، أدى منهم الامتحانات 3293 طالبا وطالبة، ونجح منهم عدد 2771 بنسبة مئوية 85%.

وكانت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية كالتالى:

ندا دسوقى السواق عطية الله 300

أمير أحمد محمود عبد الله 300

محمد أشرف عبد الحميد عمر 300

أحمد عبد الفتاح أحمد سيد 299.5

بسنت محمود عبد الحميد محمد 299.5

منار ممدوح عبد الكريم عبد القادر 299

تقى محمود حسين أحمد 299

رضوى صلاح محمود محمد 298.5

مريم نسيم حبيب نصرى 298.5

هاجر سمير سعد فهمى 298

تسنيم على طه أحمد 298

إسلام على أحمد محمد 298

وأسماء أوائل الشهادة الابتدائية كالتالى:

حلا جمال محمد عبد الله 299.9

أحمد محمد إبراهيم محمد 299.9

مريم محمود صلاح محمد سيد 299.9

أميرة محمد مسعود يوسف 299.7

عبد الله محمد حسن عبد الله 299.7

هاجر محمود حامد ساسى 299.7

أحمد محمد إبراهيم سيد 299.5

مريم إسحاق إبراهيم فرج 299.5

تقى محمود عبد الحميد محمود 299.5

مروة حمودة محمد حمودة 299.5

رنا عماد محمد حسين 299.5

آلاء صابر محمد سفينة 299.5.

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجتى الابتدائية بنسبة 93% والإعدادية بـ85%

http://www.youm7.com/story/2016/5/31/محافظ-الوادى-الجديد-يعتمد-نتيجتى-الابتدائية-بنسبة-93-والإعدا/2741350#