ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالوادى الجديد

وأوضح غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحانات الابتدائية 4377 طالباً وطالبة، أدى منهم الامتحانات 4343، وبلغ إجمالى عدد الناجحين 4029 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 93%.
أما الإعدادية فبلغ عدد المتقدمين من الطلاب 3310 طلاب وطالبات، أدى منهم الامتحانات 3293 طالبا وطالبة، ونجح منهم عدد 2771 بنسبة مئوية 85%.
وكانت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية كالتالى:
ندا دسوقى السواق عطية الله 300
أمير أحمد محمود عبد الله 300
محمد أشرف عبد الحميد عمر 300
أحمد عبد الفتاح أحمد سيد 299.5
بسنت محمود عبد الحميد محمد 299.5
منار ممدوح عبد الكريم عبد القادر 299
تقى محمود حسين أحمد 299
رضوى صلاح محمود محمد 298.5
مريم نسيم حبيب نصرى 298.5
هاجر سمير سعد فهمى 298
تسنيم على طه أحمد 298
إسلام على أحمد محمد 298
وأسماء أوائل الشهادة الابتدائية كالتالى:
حلا جمال محمد عبد الله 299.9
أحمد محمد إبراهيم محمد 299.9
مريم محمود صلاح محمد سيد 299.9
أميرة محمد مسعود يوسف 299.7
عبد الله محمد حسن عبد الله 299.7
هاجر محمود حامد ساسى 299.7
أحمد محمد إبراهيم سيد 299.5
مريم إسحاق إبراهيم فرج 299.5
تقى محمود عبد الحميد محمود 299.5
مروة حمودة محمد حمودة 299.5
رنا عماد محمد حسين 299.5
آلاء صابر محمد سفينة 299.5.
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجتى الابتدائية بنسبة 93% والإعدادية بـ85%
http://www.youm7.com/story/2016/5/31/محافظ-الوادى-الجديد-يعتمد-نتيجتى-الابتدائية-بنسبة-93-والإعدا/2741350#