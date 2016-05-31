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أمل علم الدين ترتدي الـ "توربان" في آخر إطلالاتها

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الثلاثاء 31-05-2016 06:52

تبهرنا المحامية الأنيقة ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين، زوجة الممثل الهوليوودي المعروف جورج كلوني، في كل ظهور لها باختيارات جريئة ولمسات لافتة تضيفها إلى إطلالتها فتجعلها متفردة بأسلوب خاص.

في آخر إطلالاتها اختارت أمل علم الدين، الـ "توربان" ليزيِّن إطلالتها الجذابة بالفستان الأسود الناعم من "فرساتشي Versace"، وأكملت الإطلالة مع حذاء كلاسيكي محايد وحقيبة سهرة صغيرة، فكانت متألقة بأسلوب أنثوي ناعم.

ولا يمكن أن ننسى القفازات البيضاء التي ارتدتها أمل علم الدين، في حفلGolden Globes العام الماضي مع فستانها الأسود الأنيق من "ديور Dior", لتثير أحاديث صحافة الموضة والأزياء بخياراتها الجريئة.

شاهدي معنا إطلالة أمل علم الدين بالـ "توربان"، وشاركينا رأيك بها.

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سيدتي