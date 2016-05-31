على رأسها «الزعيم ورامز والأسطورة».. خريطة مسلسلات وبرامج « mbc مصر» في رمضان

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت قناة “MBC مصر”، اليوم الثلاثاء، عن الخريطة النهائية لبرامج ومسلسلات يتم عرضها خلال شهر رمضان المقبل،وتشمل أعمال درامية وكوميدية واجتماعية.

وتضمنت خريطة القناة خلال شهر رمضان باقة واسعة من أضخم المسلسلات الحصرية والبرامج مع أبرز النجوم، تشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية والتوعوية.

في الدراما

محمد رمضان سنة ثانية دراماً … “الأسطورة”

للمرّة الثانية، يحل النجم السينمائي محمد رمضان ضيفاً على عالم الدراما التليفزيونية، من خلال قصة وحبكة درامية مشوّقة، ترصد الكثير من المُتغيرات في المُجتمع وتُعري الكثير من ظواهر الزيف الطبقي.

مسلسل “الأسطورة” مُغامرة فنية أخرجها ببراعة محمد سامي وصاغها درامياً محمد عبد المعطي، ويُشارك فيها العديد من النجوم منهم: فردوس عبد الحميد، وروجينا، وعايدة رياض، وهادي الجيّار، رجاء الجداوي، وصبري عبد المنعم، وريم مصطفى، ومي عمر، وياسمين صبري، ودارين حداد، وآخرين.

مُصطفي شعبان… “أبو البنات”

للعام الثاني على التوالي ينضم النجم مصطفي شعبان، إلى شبكة قنوات “MBC مصر” في رمضان، بعد أن حجز لنفسه مكانة مُميّزة على خريطة المُشاهدة الرمضانية. ينطلق مصطفى شعبان في تجربة درامية مُختلفة تُقدمه في شخصية الأب الذي يُضحي بالكثير خوفاً على مُستقبل بناته. في حبكة درامية نسج خيوطها الكاتب أحمد عبد الفتاح، وأخرجها رؤوف عبد العزيز… وتجمع العديد من نجوم الدراما، منهم: صلاح عبد الله، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعلا غانم، ولقا الخميسي، وإدوارد، وخالد عليش،وهاني عادل، وسميرة عبد العزيز، .. وآخرين.

من الشاشة الذهبية إلى الشاشة الفضية… “الكيف”

الصراع بين الشر والقُبح من جانب، وبين الخير والأخلاق من جانب آخر يتجسّد بقوة خلال أحداث الدراما الاجتماعية الشهيرة “الكيف”، التي تعود للمشاهدين من باب الدراما التليفزيونية بعد أكثر من عشرين عاماً على رواج القصة سينمائياً. ينجح المُخرج محمد النُقلي للمرة الرابعة في تحويل عمل سينمائي شهير إلي دراما تليفزيونية ناجحة يلتف حولها المُشاهدون، فيتعاون مُجدداً مع الكاتب محمد محمود أبو زيد في تقديم عمل يشارك فيه العديد من نجوم الدراما، أبرزهم: باسم سمره، وأحمد رزق، وعفاف شعيب، ولوسي، وأحمد خليل، ورمزي لينر، وبيومي فؤاد، وسعد الصغير، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وطارق صبري، وياسر الطوبجي، ونهى صالح، ودعاء رجب، وإيناس عز الدين، .. وآخرين.

عالم من رومانسية مي عز الدين… في “وعد”

بعد نجاحها في أن تكون إحدى نجمات الدراما خلال شهر رمضان في الأعوام الأخيرة، تنضم النجمة مي عز الدين للمرة الأولى إلى شبكة قنوات “MBC مصر”، وذلك في دراما إنسانية تخطف قلوب المُشاهدين من خلال قصة شديدة النعومة والرقة تتقاطع خلالها الكثير من المشاكل الاجتماعية التي كتبها محمد سليمان عبد الملك وأخرجها إبراهيم فخر في تعاونه الثاني مع النجمة مي عز الدين، ويجمع العمل حشد من النجوم، منهم أحمد صلاح السعدني، وحازم سمير، وحسن حسني، وكارمن لبّس، وملك قورة، ورندا البحيري، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسي، وهند رضا، وآخرين..

دراما من قلب الصعيد … “يونس ولد فضه”

حكاية صعيدية تجمع بين الطابع الأسطوري والواقع المعاش ضمن خلطة معاصرة تقدم صورة عن الصعيد بطريقة واقعية، فنتابع معالم الحضارة والتطور التكنولوجي والفكري والحضاري كما هي في يومنا الحالي، وذلك على نحوٍ لم نشهده في أعمال صعيدية أخرى. الصياغة الدرامية تحيكها أنامل الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج أحمد شفيق، “يونس ولد فضّة” يجمع نخبة من الممثلين، منهم سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، سهر الصايغ، إيهاب فهمي، ريهام حجّاج، محمد التاجي، هبه مجدي، صفاء الطوخي، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوي، أنعام سالوسة، أحمد حلاوة، أميرة العايدي، أحلام الجريتلي، إلهام عبد البديع، حسن عيد،.. وآخرين.

في الكوميديا:

الزعيم عادل إمام… “مأمون وشركاه”

للسنة الخامسة على التوالي، يواصل الزعيم عادل إمام تألّقه على شبكة قنوات MBC في رمضان. هذا العام مع مسلسل “مأمون وشركاه”، وهو أيضاً التعاون التليفزيوني الخامس بين النجم الكبير عادل إمام والكاتب يوسف معاطي، ويعود للتعاون معهما المُخرج رامي إمام. يواصل عادل إمام عبر مسلسله الجديد ابتكار شخصيات متنوعة يرتبط بها الجمهور، فيقدم في إطار كوميدي شخصية رجل شديد البخل في أمواله ومشاعره. يُشكّل مسلسل “مأمون وشركاه” عودة للنجمة لبلبة لتشارك الزعيم البطولة مع عدد وافر من النجوم، منهم: خالد سرحان، وخالد سليم، ومصطفي فهمي، وشيرين، وتامر هجرس، وأحمد فؤاد سليم، وإنعام سالوسة، وآخرين.

رامز جلال يواصل النجاح بمغامرة جديدة جريئة … “رامز بيلعب بالنار”

كعادته يستعد النجم رامز جلال لخطف قلوب وعقول المشاهدين من خلال برنامج “رامز بيلعب بالنار”، حيث يواصل مقالبه ومغامراته، ويحلّق بعيداً عن المنافسة. هذا العام، يطير رامز إلى المغرب لأول مرة ويحبس أنفاس النجوم وسط النار في مُغامرة مجنونة ومُثيرة يستكمل بها مسيرته في عالم المقالب.

فانتازيا كوميدية … “بنات سوبر مان”

كوميديا جديدة وغير تقليدية تدور في أجواء أسطورية حول شخصية “سوبر مان” الذي يزور مصر لمهمة خاصة، ولكنه يغير وجهته ويقع في حب امرأة وينجب منها ثلاث فتيات يملكن قوة “سوبر مان” الخارقة. وفي أجواء من الفانتازيا الساخرة تتواصل أحداث المسلسل الكوميدي “بنات سوبر مان” مع النجمات، شيري عادل، ويسرا اللوزي، وريهام حجاج، ويشاركهن البطولة، انتصار، وسامي مغاوري، وبيومي فؤاد، وأحمد صيام، وكريم عفيفي، والمسلسل كتبه محمد أمين راضي، وأخرجه حسام علي.

من المسرح إلى الشاشة … “صد رد”

بعد النجاح الكبير على خشبة المسرح وارتباط الجمهور بهم، يُطل نجوم “مسرح مصر” عبر الشاشة الصغيرة في أول بطولة تليفزيونية لهم على شبكة قنوات “MBC مصر” التي احتضنت تجربتهم المسرحية مع: علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة، الذين يلعبون بطولة المسلسل الكوميدي “صد رد”. يُناقش العمل بخفة دم الكثير من مشاكل الشباب وخاصة البطالة ضمن مواقف مضحكة حيناً وساخرة أحياناً. يُشارك في العمل عدد من النجوم وضيوف الشرف منهم، محمد أنور، وأحمد فتحي، وبدرية طلبة، وسامى مغاوري، وعبد الله مشرف، وسحر عبد الحميد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هشام فتحي.

البرامج الاجتماعية والتوعوية-الشبابية

البرنامج الاجتماعي “الإيمان والعصر” مع.. د. عمرو خالد

للعام الثاني عبر شبكة قنوات “MBC مصر” يُقدم د.عمرو خالد البرنامج الاجتماعي التوعوي “الإيمان والعصر- الطريق للحياة”" والذي يُقدم فيه عن الكثير من العادات اليومية ويربطها بصحيح الدين. ويعتمد عمرو خالد في تقديم البرنامج على طريقته الشيقة والجذابة في التواصل مع المُشاهدين.

البرنامج الشبابي “قُمرة”.. مع أحمد الشقيري

يُطلّ أحمد الشقيري ببرنامجه الجديد “قُمرة” على MBC مصر في رمضان، ليسلّط الضوء على العديد من الموضوعات الاجتماعية المُستمدّة من حياتنا اليومية المعاصرة، وذلك ضمن قالب شبابي توعوي هادف تتخلّله مسابقة تتيح للشباب التعبير عن آرائهم.

اللهمّ تَقَبَّل” مع د.عبلة الكحلاوي

حلقات يومية تطرح فيها الدكتورة عبلة الكحلاوي الكثير من الأفكار والرؤى التي تفتح أفاق روحانية للمشاهدين للتواصل مع فضائل الشهر الكريم.

“من القلب للقلب” مع إيمان رياض

يفتح برنامج “من القلب للقلب” مع إيمان رياض، نافذة يومية للمشاهدين للتعرف على كل أحكام الصيام ومُبطلاته والأخطاء الشائعة وما قد يشغل بال الصائمين من استفسارات تطرحها يومياً إيمان رياض مع علماء الأزهر الشريف.

أفضل وصفات الطعام مع.. “الشيف حسن”

يُساعد برنامج “الشيف حسن” مُشاهدي شبكة MBC مصر في رمضان، على التعرف على أفضل وأجمل وصفات الأطباق الشهية والصحية في الوقت ذاته، ويُقدم يومياً تشكيلات متنوعة من أبرز الأطعمة المصرية والعربية الشهيرة، ويتلقّى يومياً استفسارات وطلبات المُشاهدين حول طرق إعداد الوجبات المُختلفة.