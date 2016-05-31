8 مسلسلات و6 برامج على شاشة «MBC مصر» فى رمضان المقبل

تدخل قناة “MBC مصر”، سباق الحصول على أعلى نسبة مشاهدة خلال شهر رمضان،عبر 8مسلسلات درامية ،و6برامج متنوعة.

وتضم قائمة المسلسلات الأعمال التاليه :

”الأسطورة”

ثانى مسلسل يقوم ببطولته محمد رمضان، عقب نجاح مسلسله الأول “ابن حلال”، وهو من إخراج محمد سامي،تأليف محمد عبد المعطي، ويُشارك في بطولته فردوس عبد الحميد،روجينا،عايدة رياض،هادي الجيّار، رجاء الجداوي،صبري عبد المنعم،ريم مصطفى،مي عمر،ياسمين صبري،دارين حداد،وآخرين.

“أبو البنات”

يقدم مصطفى شعبان من خلاله شخصية الأب الذي يُضحي بالكثير خوفاً على مُستقبل بناته، وكتب المسلسل الكاتب أحمد عبد الفتاح، وأخرجه رؤوف عبد العزيز،ويشارك به النجوم صلاح عبد الله،عبد الرحمن أبو زهرة،علا غانم،لقا الخميسي،إدوارد،خالد عليش،هاني عادل سميرة عبد العزيز، وغيرهم.

“الكيف”

بعد أكثر من عشرين عاماً على رواج القصة سينمائياً،يقوم للمرة الرابعه المُخرج محمد النُقلي بتحويل عمل سينمائي شهير إلي دراما تليفزيونية، وذلك بالتعاون مُجدداً مع الكاتب محمد محمود أبو زيد ،و يشارك في بطولته باسم سمره،أحمد رزق،عفاف شعيب، لوسي،أحمد خليل،رمزي لينر،بيومي فؤاد،سعد الصغير، سهر الصايغ،أحمد فؤاد سليم،طارق صبري،ياسر الطوبجي،نهى صالح،دعاء رجب، وإيناس عز الدين.

“وعد”

تتعاون من خلاله مي عز الدين للمرة الأولى مع المؤلف محمد سليمان عبد الملك ،ولثانى مرة مع المخرج إبراهيم فخر ، ويجمع العمل حشد من النجوم، منهم أحمد صلاح السعدني، وحازم سمير، وحسن حسني، وكارمن لبّس، وملك قورة، ورندا البحيري، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسي، وهند رضا، وآخرين..

”يونس ولد فضه”

من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال ،إخراج أحمد شفيق، وبطولة عمرو سعد ، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، سهر الصايغ، إيهاب فهمي، ريهام حجّاج، محمد التاجي، هبه مجدي، صفاء الطوخي، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوي، أنعام سالوسة، أحمد حلاوة، أميرة العايدي، أحلام الجريتلي، إلهام عبد البديع، حسن عيد.

“مأمون وشركاه”

التعاون التليفزيوني الخامس على التوالى بين النجم الكبير عادل إمام والكاتب يوسف معاطي، ويعود للتعاون معهما المُخرج رامي إمام.، فيقدم في إطار كوميدي شخصية رجل شديد البخل في أمواله ومشاعره،و يُشارك فى بطولته النجمة لبلبة ،خالد سرحان،خالد سليم، مصطفي فهمي،شيرين،تامر هجرس،أحمد فؤاد سليم،إنعام سالوسة، وآخرين.

”بنات سوبر مان”

تدور أحداثه حول شخصية “سوبر مان” الذي يزور مصر لمهمة خاصة، ولكنه يغير وجهته ويقع في حب امرأة وينجب منها ثلاث فتيات يملكن قوته الخارقة،ويقوم ببطولته النجمات، شيري عادل، ،يسرا اللوزي،ريهام حجاج، انتصار،سامي مغاوري، بيومي فؤاد، أحمد صيام،كريم عفيفي، والمسلسل كتبه محمد أمين راضي، وأخرجه حسام علي.

“صد رد”

مسلسل كوميدى بطولة نجوم “مسرح مصر” علي ربيع، محمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة، بمشاركة محمد أنور، أحمد فتحي،بدرية طلبة، سامى مغاوري،عبد الله مشرف،سحر عبد الحميد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هشام فتحي.

وعلى مستوى البرامج تدخل “MBC” السبقا ايضا عبر برامج::

”رامز بيلعب بالنار”

يواصل رامز مقالبه ومغامراته، من خلال حلقات تم تصويرها فى المغرب ،وكان من ضحاياه راغب علامه ،سيلفيستر ستالونى ،ستيفن سيجال.

“الإيمان والعصر”

يُقدم عبره د.عمرو خالد الكثير من العادات اليومية ويربطها بصحيح الدين.

“قُمرة”

يسلط من خلاله أحمد الشقيري الضوء على العديد من الموضوعات الاجتماعية المُستمدّة من حياتنا اليومية المعاصرة، وذلك ضمن قالب شبابي توعوي هادف تتخلّله مسابقة تتيح للشباب التعبير عن آرائهم.

اللهمّ تَقَبَّل”

حلقات يومية تطرح فيها الدكتورة عبلة الكحلاوي الكثير من الأفكار والرؤى التي تفتح أفاق روحانية للمشاهدين للتواصل مع فضائل الشهر الكريم.

“من القلب للقلب”

يفتح البرنامج الذى تقدمه إيمان رياض، نافذة يومية للمشاهدين للتعرف على كل أحكام الصيام، ومُبطلاته والأخطاء الشائعة وما قد يشغل بال الصائمين من استفسارات يجيب عليها علماء الأزهر الشريف.

”الشيف حسن”

يُساعد على التعرف على أفضل وأجمل وصفات الأطباق الشهية والصحية في الوقت ذاته، ويُقدم يومياً تشكيلات متنوعة من أبرز الأطعمة المصرية والعربية الشهيرة، ويتلقّى استفسارات وطلبات المُشاهدين حول طرق إعداد الوجبات المُختلفة.