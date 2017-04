OSN تعرض المحتوي العربي لقناة ديزني جونيور‎ بشكل حصري

كتبت- إنجي لطفي

تقدم ” OSN”، شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للأطفال في جميع أرجاء المنطقة فرصة مشاهدة كافة برامجهم المفضلة من قناة ديزني جونيور باللغة العربية.

وستتاح للصغار بذلك إمكانية متابعة مجموعة رائعة واستثنائية من البرامج الشيقة والموسيقية المؤثرة ومشاهدة جميع الشخصيات المحببة لديهم مدبلجة إلى اللغة العربية عبر قناة ديزني جونيور، مع توفير خيار المتابعة باللغة الإنجليزية أيضاً.

ويمكن للعائلات مشاهدة أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة مثل Sofia the First، Mickey Mouse Clubhouse، The Lion Guard، Miles from Tomorrow وDoc McStuffins وغيرها الكثير، بالإضافة إلى المحتوى التعليمي والبرامج التي تشجع النمو السليم للأطفال، بالعربية.

وقال عماد مرقص، الرئيس التنفيذي للمحتوى في ” OSN “، في بيان صادر عن الشبكة اليوم: ” نحن على ثقة بأن توفير محتوى قناة ديزني جونيور التي تحظى بشعبية واسعة باللغة العربية سيقدم العديد من المزايا التي ستنال استحسان مشتركينا. وندرك تماماً أهمية التوجه للأطفال ببرامج مفيدة ومسلية تساهم في تنمية فكرهم وشخصياتهم، ويأتي تقديم محتوى ديزني جونيور باللغة العربية ليؤكد مجدداً تميّز OSN وتوفيرها لأفضل محتوى تلفزيوني لا يمكن مشاهدته في أي مكان لآخر، ليستمتع الأطفال والعائلات بمتابعة برامجهم المفضلة بالأسلوب المفضل لديهم”.

بدوره قال ديدييه فانيست، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة والت ديزني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحرص في ديزني على جعل محتوانا متوفراً لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، بما في ذلك المشاهدون الصغار. وبالتعاون مع OSN، يسرنا أن نقدم للأطفال والعائلات مسلسلات ديزني التي يحبونها باللغة العربية، ونأمل أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز شعبية قناتنا أكثر وأكثر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وتمتلك OSN، الرائدة في توفير المحتوى التلفزيوني المميز للأطفال، 10 قنوات مخصصة للصغار والعائلات بما في ذلك، OSN Movies Kids، ديزني HD وديزني XD وغيرها. ومع تقديم خيار متابعة محتوى ديزني جونيور باللغة العربية، أصبح بإمكان أعداد أكبر من الأطفال الاستمتاع بأروع البرامج مثلCaptain Jake and the Never Land Pirates، وGoldie & Bear، وPJ Masks.