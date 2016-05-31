التحقيقات فى مقتل عجوز على يد عاطل بروض الفرج: القتيل والمتهم شاذان جنسيا

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مازن يحيى المحامى العام الأول، والمستشار أحمد هانى مدير نيابة الحوادث، وسكرتارية مروان عاطف، أن حادثة القتل التى تمت فجر الخميس الماضى بمنطقة روض الفرج لشخص يدعى "ع. ص" الذى عثر عليه مقتولا بـ9 طعنات فى بالبطن والرقبة وأماكن متفرقة بالجسد، أن المجنى عليه شاذ جنسيا، وتربطه علاقة جنسية مع المتهم، وهو عاطل ويدعى "خ.ث" 25 عاما.

وكشفت التحريات المقدمة للنيابة، أن المتهم كان يمارس الرذيلة مع المجنى عليه الذى يبلغ من العمر 67 عاما، ويوم حدوث الجريمة نشبت مشاجرة بينهما، بعد أن طلب المجنى عليه المتهم بتبديل الأدوار فى العلاقة الشاذة، ما دفع المتهم إلى طعنه باستخدام "سكين"، وبعد أن طعنه فى أماكن متفرقة بجسده، سرق هاتفه وخلال محاولة هروب الجانى ترك هاتفه بجانب جثة القتيل.

وأمر المستشار أحمد هانى، بتفريغ محتويات الهاتف، وتحليل محتويات الغرفة، وتحويلها للطب الشرعى، وأمر بتجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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