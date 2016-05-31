أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التحقيقات فى مقتل عجوز على يد عاطل بروض الفرج: القتيل والمتهم شاذان جنسيا

Google+ Print
التحقيقات فى مقتل عجوز على يد عاطل بروض الفرج: القتيل والمتهم شاذان جنسيا التحقيقات فى مقتل عجوز على يد عاطل بروض الفرج: القتيل والمتهم شاذان جنسيا
كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مازن يحيى المحامى العام الأول، والمستشار أحمد هانى مدير نيابة الحوادث، وسكرتارية مروان عاطف، أن حادثة القتل التى تمت فجر الخميس الماضى بمنطقة روض الفرج لشخص يدعى "ع. ص" الذى عثر عليه مقتولا بـ9 طعنات فى بالبطن والرقبة وأماكن متفرقة بالجسد، أن المجنى عليه شاذ جنسيا، وتربطه علاقة جنسية مع المتهم، وهو عاطل ويدعى "خ.ث" 25 عاما.

وكشفت التحريات المقدمة للنيابة، أن المتهم كان يمارس الرذيلة مع المجنى عليه الذى يبلغ من العمر 67 عاما، ويوم حدوث الجريمة نشبت مشاجرة بينهما، بعد أن طلب المجنى عليه المتهم بتبديل الأدوار فى العلاقة الشاذة، ما دفع المتهم إلى طعنه باستخدام "سكين"، وبعد أن طعنه فى أماكن متفرقة بجسده، سرق هاتفه وخلال محاولة هروب الجانى ترك هاتفه بجانب جثة القتيل.

وأمر المستشار أحمد هانى، بتفريغ محتويات الهاتف، وتحليل محتويات الغرفة، وتحويلها للطب الشرعى، وأمر بتجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.


>حبس شاذ جنسيا ضبط بحوزته أفلام إباحية خاصة به فى العجوزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365