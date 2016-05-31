المؤبد لزوجة وعشيقها لقتلهما زوجها بقرية فى الشرقية ليخلو لهما الجو

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم رئيس المحكمة، حضوريا زوجة وعشيقها وصديقه بالسجن المؤبد 25 سنة لقتلهم زوجها بقرية تابعة لمركز بلبيس فى القضية رقم 5522 لسنة 2013 جنايات مركز شرطة بلبيس، وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد سمير التونى ومحمد أحمد عبد القادر.

ترجع أحداث القضية إلى قيام كل من "فاطمة ع ع " 28 سنة ومقيمة قرية سندنهور و" عبد الحفيظ م ع " 35 سنة عامل ومقيم قرية حفنا و" محمد ع م " مقيم حفنا، يوم 27 من شهر أغسطس لسنة 2012، بقتل المجنى عليه "على س ع م" 28 سنة عامل.

ودلت التحريات السرية التى قام بها النقيب عمرو سويلم رئيس المباحث، عن نشوب علاقة عاطفية بين المتهمة الأولى والمتهم الثانى، فاتفقا سويا على التخلص من زوجها، لكى يتزوجا بعد مقتله، فاتفق المتهم الثانى مع المتهم الثالث، على قتله، وقامت الزوجة بمساعدة عشيقها وصديقه من دخول المسكن، وحجرة نوم زوجها، وقام المتهم الثانى بطعن زوجها بخنجر، وقام المتهم الثالث بطعنه بسيف فى رقبته وصدره وأجزاء متفرقة من الجسم، ولاذا بالفرار، وادعت الزوجة أن لصا دخل المنزل وقتل زوجها لسرقتهما وتم ضبطها وعشيقها واعترفا بالحادث .

وبالعرض على نيابة بلبيس، قررت إحالتهما وإحالة المتهم الثالث "هاربا" إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم .

موضوعات متعلقة..

> ضبط 5 عاطلين بحوزتهم سلاح نارى ومواد مخدرة فى الشرقية

>http://www.youm7.com/story/2016/5/20/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-5-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/2726310