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حبس 4 موظفين بجهاز مدينة الشروق 4 أبام بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى

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حبس 4 موظفين بجهاز مدينة الشروق 4 أبام بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى حبس 4 موظفين بجهاز مدينة الشروق 4 أبام بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى
أمر المستشار أحمد فهمى، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 موظفين بجهاز مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإخفاء ملفات أراضى يمتلكها تاجر مما سهل آخر فى الاستيلاء عليها وبيعها بأوراق مزورة.

وكشفت تحقيقات أحمد فهمى وكيل أول النيابة، أن رجل أعمال شهير اشترى من وسيط أراضى بمدينة الشروق بـ7 ملايين جنيه، وعندما حاول البناء عليها فوجئ بظهور مالكها الأصلى الذى قدم طلبا "وقف"، واكتشف أن ملفات الأراضى التى يمتلكها غير موجود فى جهاز مدينة الشروق.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن شخصا علم بضياع ملف الأراضى، وقام ببيعها لرجل أعمال الذى اشتراها ولم يعلم أن لها مالك أصلى، حيث اعترف الموظفون المتهمون الذين يعملون بالإدارة العقارية بجهاز مدينة الشروق بضياع ملف الأراضى، وأمرت النيابة بحبسهم بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الغير، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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