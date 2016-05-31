تطوير كريم جديد من الشاى الأخضر لعلاج علامات التمدد الجلدية

ربما تصبح علامات التمدد التى تظهر على الجلد وتؤرق الكثير من النساء شيئا من الماضى بفضل كريم جديد قال مطوروه إنه سيخفى تلك العلامات بسبب مادته الفعالة وهى الشاى الأخضر.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن الكريم الجديد هو نتاج 4 سنوات من البحث بجامعة مانشستر البريطانية، ومكونه الرئيسى هو مركب يوجد فى الشاى الأخضر ويساعد فى تهدئة الجلد المتهيج.

وصمم هذا الكريم، الذى أطلق للتو بالأسواق البريطانية، لعلاج علامات التمدد على الجلد فور ظهورها، لذلك من غير المتوقع أن يكون له أى تأثير على العلامات القديمة الموجودة بالفعل.

وتعانى معظم النساء من ظهور علامات التمدد على الفخذين والأرداف خلال مرحلة البلوغ، فضلا عن ظهورها خلال فترة الحمل عند 90% من النساء فى منطقة البطن، إلى جانب أسباب أخرى منها تغير الوزن ما بين الزيادة والنقصان أو نتيجة للتوتر والضغط العصبى.

وقال مطورو الكريم الجديد بالشاى الأخضر انه على عكس العلاجات الأخرى لعلامات التمدد، يخترق هذا الكريم الجلد فعليا ويعمل على طبقات اكثر عمقا.

وطرح المستحضر بالأسواق البريطانية بـ40 جنيها إسترلينيا ويجب وضعه على المناطق المصابة مرتين يوميا منذ ظهور العلامات الأولى لتمدد الجلد.

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