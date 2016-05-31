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الأهلي يبدأ ترتيبات السفر إلى زامبيا.. واتصال بالسفارة للتأكد من ساعات الصيام

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الأهلي يبدأ ترتيبات السفر إلى زامبيا.. واتصال بالسفارة للتأكد من ساعات الصيام الأهلي يبدأ ترتيبات السفر إلى زامبيا.. واتصال بالسفارة للتأكد من ساعات الصيام

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إنه يفاضل بين خطوط الطيران المختلفة لاختيار أفضلها خلال رحلة سفر الفريق إلى زامبيا لمواجهة زيسكو أحد أيام 17 أو 18 أو 19 يونيو المقبل.

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وأوضح عبد الحفيظ أن هناك خطي طيران يصلان زامبيا أحدهما تابع لأثيوبيا والآخر لجنوب إفريقيا.

وأكد أنه سوف يتعرف أولا على عدد ساعات الترانزيت وموعد انطلاق الرحلة من مطار القاهرة لتجنب مشقة الصيام أثناء السفر خاصة وأن خط الطيران الجنوب إفريقى سوف يصل مباشرة إلى مدينة أندولا التي تستضيف المباراة أما الخطوط الأثيوبية فإنها تصل فقط إلى العاصمة لوساكا.

كما أعلن عبد الحفيظ أنه سوف يجرى إتصالا بسفير في زامبيا رجائي نصر للإستفسار عن عدد ساعات الصيام فى زامبيا، حيث تمر زامبيا حاليا بفصل الشتاء وإن كان عدد ساعات النهار هناك تصل إلى مدد طويلة.

ولهذا يحرص عبد الحفيظ على معرفة توقيتات الشروق والغروب حتى يضع جدول التدريبات وفقاً لمواعيد الصيام وعدد ساعاته.

كما حصل مسئولو السفارة المصرية فى زامبيا على شرائط لمباريات زيسكو سواء فى الدوري الزامبي أو في دوري الابطال خاصة المباراة الأخيرة التى جمعت زيسكو بفريق الملعب المالى على الاستاد الجديد بمدينة أندولا فى إياب دورى الـ16 وانتهت بفوز زيسكو 2/1 وصعد الى دور الثمانية لسابق فوزه ذهابا بمالي 3/1.

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