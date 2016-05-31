تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق وآخرين بـ«الحزام الأخضر» لـ 29 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الحزام الأخضر”، لجلسة ٢٩ سبتمبر القادم.

وجاء التأجيل، بناءً على طلب دفاع المتهم الخامس استدعاء شهود الاثبات، حسبما أفاد مراسلنا.

ويشار إلى أن وزير الاسكان الاسبق غاب عن جلسة اليوم.

وأسندت النيابة للمتهمين”التربح، والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر”بأقل من سعر بيعها الحقيقى في السوق”.