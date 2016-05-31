جامعة أسيوط تستقبل أطباء ألمان لتدريبهم في جراحات مسالك الأطفال

مراسل«ONA»:

> أعلن الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث، عن بدء إستقبال جامعة أسيوط، لأطباء ألمان لتلقى تدريبات متخصصة في مستشفى الكلى والمسالك البولية بمستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.

وقال الدكتور هشام مختار مدير مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة في تصريح صحفي، إن ذلك التدريب يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعتي أسيوط ومارتن لوثر الألمانية، الذي بموجبه إستجابت الجامعة لطب الجامعة الألمانية ،بتوفير فرص تدريب متخصصة لأطباء مارتن لوثر في مجال جراحة المسالك البولية المتخصصة، لما لمسوه من تميز ومهارة لقسم جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة أسيوط ، في ذلك التخصص الدقيق الذي يُعد رائداً منفرداً فيه على مستوى دول الشرق الأوسط.