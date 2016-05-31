أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

جامعة أسيوط تستقبل أطباء ألمان لتدريبهم في جراحات مسالك الأطفال

Google+ Print
جامعة أسيوط تستقبل أطباء ألمان لتدريبهم في جراحات مسالك الأطفال جامعة أسيوط تستقبل أطباء ألمان لتدريبهم في جراحات مسالك الأطفال

مراسل«ONA»:
> أعلن الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث، عن بدء إستقبال جامعة أسيوط، لأطباء ألمان لتلقى تدريبات متخصصة في مستشفى الكلى والمسالك البولية بمستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.

وقال الدكتور هشام مختار مدير مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة في تصريح صحفي، إن ذلك التدريب يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعتي أسيوط ومارتن لوثر الألمانية، الذي بموجبه إستجابت الجامعة لطب الجامعة الألمانية ،بتوفير فرص تدريب متخصصة لأطباء مارتن لوثر في مجال جراحة المسالك البولية المتخصصة، لما لمسوه من تميز ومهارة لقسم جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة أسيوط ، في ذلك التخصص الدقيق الذي يُعد رائداً منفرداً فيه على مستوى دول الشرق الأوسط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا