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لليوم الثالث.. الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء ويسجل 10.90 جنيه

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لليوم الثالث.. الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء ويسجل 10.90 جنيه لليوم الثالث.. الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء ويسجل 10.90 جنيه
لليوم الثالث على التوالى، انخفض سعر صرف الدولار فى السوق السوداء خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء" بشكل ملحوظ مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل 10.80 جنيه للشراء، و10.90 جنيه للبيع، بانخفاض 5 قروش عن أمس، ليصبح إجمالى انخفاض الدولار على مدار يومين 10 قروش.

وكان سعر صرف الدولار فى السوق السوداء، كسر حاجز الـ 11 جنيها مطلع الأسبوع الجارى، ووصل إلى 11.05 جنيه، ثم تراجع بقيمة 15 قرشا فى غضون ثلاثة أيام ليقف عند حد 10.90 جنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن أسعار الدولار اليوم، الثلاثاء، 31-5-2016، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من البنك الأهلى، بلغت 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وفق التعاملات الرسمية.


>أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 31-5-2016
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مصر 365

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