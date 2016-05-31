طارق عامر لـ"اليوم السابع": وفرنا 33.7 مليار دولار للاستيراد ومؤسسات الدولة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية والبنك المركزى المصرى، خصصت 33.7 مليار دولار خلال 5 أشهر للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق، بالإضافة لتلبية احتياجات كافة جهات الدولة من العملات الأجنبية.

وأضاف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" -سينشر فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء- أنه خلال الفترة من 15 نوفمبر 2015 وحتى 16 أبريل 2016، أى نحو 5 أشهر، ضخ البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية 33.732 مليار دولار للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق، بالإضافة لتلبية احتياجات كافة جهات الدولة من العملات الأجنبية.

وتابع طارق عامر "تشمل الـ33.7 مليار دولار قيام البنك المركزى المصرى بضخ 15.694 مليار دولار تشمل 8.670 مليار دولار، عن طريق عطاءات العملة الصعبة للبنوك، وهى عطاءات العملة الصعبة الاستثنائية بقيمة 5.286 مليار دولار، وعطاءات العملة الصعبة الدورية الأسبوعية بقيمة 3.384 مليار دولار".

وكشف طارق عامر، أن البنك المركزى المصرى قام بتدبير تمويلات مباشرة من العملة الصعبة بقيمة 7.024 مليار دولار لمؤسسات الدولة المختلفة، وتشمل 2.735 مليار دولار لقطاع البترول، و1.185 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، و621 مليون دولار لسداد مديونية خارجية وهى قسط تجمع دول "نادى باريس" فى يناير الماضى، و758 مليون دولار تمثل التزامات عامة، و734 مليون دولار لوزارات الحكومة المختلفة ومنها وزارة الخارجية وغيرها، و538 مليون دولار لسداد المستحقات العالقة للمستثمرين فى الخارج، و131 مليون دولار لشركات الطيران الأجنبية، و125 مليون دولار، لمقاولين قناة السويس، و198 مليون دولار للشركة القابضة للكهرباء".

وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن البنوك العاملة فى السوق المحلية باعت للأسواق 14.165 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية بالإضافة إلى 3.873 مليار دولار للسلع الغير أساسية.

- وزيرة التعاون الدولى فى حوار خاص من واشنطن: لا توجد شروط للاقتراض من المؤسسات الدولية.. والبنك الدولى قدم 2 مليار دولار لمصر.. و80 مليون يورو منحة فرنسية لتوصيل الغاز.. ونشارك ببرنامج أهداف التنمية

>

- وزير المالية فى حوار لـ"اليوم السابع" من واشنطن: نتوقع نموًا بأكثر من 4%.. ومليار دولار من البنك الدولى تصل خلال شهرين.. و8.95 جنيه للدولار سعر العملة فى الموازنة الجديدة.. وننسق مع البنك المركزى

>

- انفراد..يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق يظهر فى اجتماعات صندوق النقد الدولى بواشنطن.. ومصادر: يضع برنامجًا للإصلاح الاقتصادى لنيجيريا وأنجولا ويشمل سوق الصرف والمالية العامة

>