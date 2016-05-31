أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الرمضانية بنادى الجيزة بأسعار مخفضة

Google+ Print
محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الرمضانية بنادى الجيزة بأسعار مخفضة محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الرمضانية بنادى الجيزة بأسعار مخفضة
افتتح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، منذ قليل معرض السلع الرمضانية بنادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم.

وقال المحافظ أن إفتتاح المعرض يأتى فى إطار الإجراءات التى إتخذتها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أنه سيتم نشر هذه المعارض بأحياء ومراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية و"ياميش رمضان" بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق العامة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 35% .

وأعلن المحافظ خلال إفتتاح المعرض أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المعظم، مضيفا أنه تم تكثيف حملا ت الرقابة على الأسواق لضبط أى مخالفات من بعض التجار للتربح عن طريق عرض سلع مغشوشة بالأسواق ولحماية المستهلك من أن يكون عرضة للتلاعب بالأسعار أو تعريض صحته للخطر .


>وزير التموين: إنشاء "معارض رمضان" بالمحافظات اعتبارا من منتصف شعبان
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه