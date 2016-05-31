محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الرمضانية بنادى الجيزة بأسعار مخفضة

افتتح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، منذ قليل معرض السلع الرمضانية بنادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم.

وقال المحافظ أن إفتتاح المعرض يأتى فى إطار الإجراءات التى إتخذتها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أنه سيتم نشر هذه المعارض بأحياء ومراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية و"ياميش رمضان" بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق العامة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 35% .

وأعلن المحافظ خلال إفتتاح المعرض أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المعظم، مضيفا أنه تم تكثيف حملا ت الرقابة على الأسواق لضبط أى مخالفات من بعض التجار للتربح عن طريق عرض سلع مغشوشة بالأسواق ولحماية المستهلك من أن يكون عرضة للتلاعب بالأسعار أو تعريض صحته للخطر .

وزير التموين: إنشاء "معارض رمضان" بالمحافظات اعتبارا من منتصف شعبان

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