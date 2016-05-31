استشهاد 5 مجندين وإصابة خمسة آخرين فى تفجير إرهابى بالعريش

استشهد 5 مجندين وأصيب 5 آخرين فى تفجير إرهابى استهدف رتل أمنى بمنطقة شرق العريش صباح اليوم.

وقال مصدر أمنى أن عبوتين ناسفتين انفجرتا على طريق مدرعتين أثناء سيرهما ضمن فوج أمنى على طريق العريش الشيخ زويد، وأسفر التفجير عن استشهاد 5 وإصابة 5 آخرين من القوة المرافقة.

وأوضح المصدر أنه تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى العريش، وتم إغلاق المنطقة، وتبين من التحقيقات أن العبوتين تم تفجيرهما عن بعد، وتورط جماعة أنصار بيت المقدس فى الحادث.

وصول قتيل و3 مصابين بطلقات نارية لمستشفى العريش بشمال سيناء