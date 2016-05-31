أريد طفلاً ذكياً

طفل ذكي لماح سريع البديهة يحصد أعلى الدرجات حين يصبح تلميذاً خلف مقاعد الدراسة، ويبرع في النشاطات والرياضات... هكذا تتخيل كل أم طفلها بمجرد أن يصبح نطفة في رحمها، فهل يستطيع الطب الحديث أن يحقق لها هذه الأمنية، وهل هناك مسؤولية تلقى على الأم؛ لكي تحصل على ما تتمنى؟

أكدت دراسة حديثة بما لا يقبل الشك أن نسبة كبيرة من ذكاء الطفل يرثها من الأم......

الدكتورة عايدة يحيى أخصائية طب الأسرة تقدم النصائح التالية لكل أم تريد طفلاً ذكياً :

* ابتعدي قدر الإمكان عن التوتر والإجهاد أثناء فترة الحمل؛ لأن الهدوء والراحة النفسية من شأنهما أن يعززا مستوى ذكاء طفلك.

* خلايا دماغ الجنين تحتاج إلى جميع العناصر الغذائية، بما فيها البروتينات والدهون النافعة التي يجب أن تحصلي عليها أثناء فترة الحمل، وتحت رعاية طبيبك.

* تحدثي مع الطفل، واهمسي له وهو في بطنك فكلنا نخطئ حين لا نحتسب تسعة الأشهر هذه التي يقضيها الجنين في الرحم، بحيث تعتقد الأم أنه منعزل عن العالم الخارجي، ولذلك فعلى الأم أن تلمس بطنها وتتحسسه، وتهمس لطفلها فإن ذلك يعزز من نموه الدماغي كثيراً.

* القراءة أيضاً تزيد من محصوله اللغوي، وتساعده على الكلام مبكراً، وتحسن مخارج حروفه حين ينطق، ويصبح خارج الرحم فاقرئي له وهو داخله القصص المسلية بصوت هادئ؛ إضافة لآيات القرآن الكريم.

* الهواء الطلق والمنعش والخالي من الملوثات ومصاحبة الطبيعة أثناء الحمل يساعد عقل جنينك على التشكل بطريقة رائعة ومرضية لك خاصة مع ساعات الصباح، وارتفاع نسبة الأوزون في الطبيعة.

* ابتعدي عن التدخين والتدخين السلبي بأنواعه؛ لكي يحصل طفلك على هواء نقي يستفيد منه في نمو دماغه؛ الذي يحتاج للأكسجين النقي.

* استمعي للموسيقى الهادئة التي لها دورها في راحة نفسية الأم، والتي تنعكس على الجنين والراحة تلك هي أحد أسباب سلامة نمو الدماغ والقدرات العقلية لديه، وحمايته من العيوب العقلية.

* أثبت أحد العلماء الأمريكيين أن تناول السفرجل أثناء الشهر الثالث من الحمل يزيد من نسبة ذكاء الوليد.

* المأكولات البحرية التي تحتوي على الزنك مفيدة للحامل التي تريد طفلاً ذكياً خاصة إذا كانت نباتية، ولا تفضل البروتين الحيواني.

* أكدت بعض الأبحاث الأمريكية أن لون ملابس الأم يمكنها أن تساعد في إنجاب طفل ذكي؛ لأنها تنعكس إيجاباً على الجنين خاصة في المرحلة الأولى من الحمل مثل اللون الأحمر مثلاً، فهو يزيد من نسبة ذكاء الطفل القادم.