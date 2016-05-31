ماذا تفعلين لو كان طفلك قطاً فضولياً؟

فلسطين _ سيدتي نت

الخصوصية هي ما يحب الإنسان أن يمتلكها في كل مراحل عمره، وفي كل مكان، ويعتبر تجاوزها إهانة من الطرف الآخر، وتعتقد الأمهات أن لا خصوصية بين أفراد العائلة الواحدة.....

شاهدي هذا الفيديو، وأخبرينا برأيك حول تصرف هذا القط الذي يمثل أحد الأولاد حين يقوم بتفتيش درج خزانة شقيقه في غيابه، واقرئي التعليقات حيث تجاوزت عدد مشاهدات هذا الفيديو المضحك 1500 مشاهدة في وقت قصير .

الأخصائية التربوية منى حامد توجهك لخطوات الحفاظ على الخصوصية ومخاطر انتهاكها بعد أن قرأت مع "سيدتي نت" هذه التعليقات المضحكة عن فيديو القط الفضولي كالتالي:

• امسك حرامي

• قفشتك

• على شو بتدور يا قط الدار اللي أعطوه مفتاح الكرار.

• كما تدين تدان

والآن إلى خطوات الحفاظ على خصوصية الآخرين ومخاطر انتهاكها كالتالي:

• الأم والأب في الأسرة هما القدوة الحسنة لأطفالهما في كل شيء، وعندما يحترمان خصوصية بعضهما البعض يعني أن أطفالهما سوف يحترمان خصوصية الوالدين وخصوصية بعضهم كأشقاء.

• الأم عليها أن تعلم طفلها منذ الصغر معنى الملكية العامة والخاصة.

• في الحضانة يصبح له أدواته الخاصة ويجب أن يحافظ عليها ولا يترك أحداً يستخدمها أو يلمسها.

• ولكن ليس معنى ذلك ألا يشرك زملاءه في الطعام مثلاً.

• في البيت عليه أن يحترم الخزانات والأدراج المغلقة ولا يعبث بها سواء في وجود صاحبها أو غيابه.

• لا تتركي طفلك يدخل غرفتك دون إذنك أيضاً.

• وعلميه دق باب غرف النوم والحمام.

• عاقبيه إذا ما استخدم أداه لشقيقه في غيابه.

• ودافعي عن ممتلكات الآخرين في غيابهم.

• لا تتركي له المجال ليصبح فضولياً حين يكبر وأن عليه عدم التدخل في كل حديث أو حوار لا يعنيه.

والآن هل ستتركين طفلك يشاهد هذا الفيديو ليضحك ويصبح مثل القط أم يشاهده ويعدك ألا يعبث بالدرج المغلق أثناء غياب صاحبه؟

الخيار أمامك؟ ولكن اعلمي أن القط الفضولي قد يتحول إلى لص تطارده العدالة في المستقبل.