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فايننشيال تايمز: طرد داعش من الفلوجة يمهد الطريق لمعركة أكبر فى الموصل

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فايننشيال تايمز: طرد داعش من الفلوجة يمهد الطريق لمعركة أكبر فى الموصل فايننشيال تايمز: طرد داعش من الفلوجة يمهد الطريق لمعركة أكبر فى الموصل
قالت صحيفة فايننشيال تايمز، الثلاثاء، إن القوات العراقية تخوض اختبار قاسى فى الفلوجة حيث تقاتل لدفع عناصر تنظيم داعش الإرهابى خارج المدينة، أملا فى تحقيق أكبر انتصار فى مواجهة التنظيم الإرهابى.

وخلال الأسبوع الماضى، قامت القوات العراقية، بما فيها القوات الخاصة، بتطويق المدينة استعدادا لشن هجوم على أكبر معاقل تنظيم داعش فى العراق والذى يسيطر عليه منذ يناير 2014.

وتقول الصحيفة إن استعادة الفلوجة يمد الجيش العراقى بالدعم النفسى الكبير. كما من شأنه أن يدفع إرهابى داعش بعيدا عن العاصمة بغداد، التى تقع على بعد 50 كم فقط من الفلوجة، ويمهد لمعركة أكبر فى شمال الموصل.

وقال أحمد على الزميل بمعهد الدراسات الدولية والإقليمية بالجامعة الأمريكية فى العراق: "استعادة الفلوجة يعنى أن داعش لم يعد قريب من العاصمة". لكن لا تزال المعركة ليست سهلة، فهناك عشرة آلاف مدنى لا زالوا داخل المدينة وهو ما يمنح داعش ميزة، خاصة أن القوات العراقية تعتمد على مساعدة من الميليشيات الشيعية.

ويواجه تنظيم داعش ضغوط من جبهات أخرى، حيث تواصل القوات الكردية والعربية إطلاق الهجمات على معقل التنظيم فى الرقة، شمال سوريا، والموصل، أكبر مدينة عراقية تقع تحت سيطرة التنظيم الإرهابى.


>الأمم المتحدة: تقارير عن استخدام أشخاص "كدروع بشرية" من قبل داعش بالفلوجة
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