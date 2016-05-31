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القوات العراقية تسيطر على حى الشهداء فى الصقلاوية بعد معارك مع داعش

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القوات العراقية تسيطر على حى الشهداء فى الصقلاوية بعد معارك مع داعش القوات العراقية تسيطر على حى الشهداء فى الصقلاوية بعد معارك مع داعش
تمكنت قوات الأمن العراقية من استعادة السيطرة على حى الشهداء فى الصقلاوية بعد معارك مع تنظيم داعش الإرهابى، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وبالأمس، قصف طيران الجيش العراقى مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة الصقلاوية شمال غربى الفلوجة، مما أسفر عن تدمير سيارة مزودة برشاش احادى وثلاث مواقع للإرهابيين.. كما قتل طيران التحالف الدولى 8 إرهابيين وجرح 20 آخرين ودمر ثلاث سيارات مزودة بأسلحة رشاشة ومركبة عسكرية مفخخة بالصقلاوية.


>طيران العراق والتحالف الدولى يقصف داعش فى الصقلاوية غربى الفلوجة

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