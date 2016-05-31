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فيديو.. رانيا محمود ياسين تُهاجم مُقلدي «أشرف عبدالباقي» على الهواء

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فيديو.. رانيا محمود ياسين تُهاجم مُقلدي «أشرف عبدالباقي» على الهواء فيديو.. رانيا محمود ياسين تُهاجم مُقلدي «أشرف عبدالباقي» على الهواء

الإعلامية والفنانة رانيا محمود ياسين

كتبت – إنجي لطفي

أشادت الإعلامية والفنانة رانيا محمود ياسين، بالتجربة الناجحة التي خاضها الفنان أشرف عبدالباقي، في المسرح مؤخرًا بتجربتيه “تياترو ” و””.

كما أشادت بالشباب الواعد الذي ظهر من خلال هذه التجربة، وعلى رأسهم الفنان علي ربيع، الفنان محمد أسامة “أوس أوس”، والفنان محمد أنور، أبطال مسلسل “صد رد”، والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وهاجمت “رانيا” خلال برنامجها “الحدث اليوم” المذاع على قناة “الحدث الفضائية” خلال لقائها بالناقد الفني أحمد رمضان، مدير تحرير موقع “الفجر الفني”، كل القنوات الفضائية والمنتجين الذين قلدوا تجربة مسرح “عبدالباقي”، قائلةً: “بقول رجعوا نفسكم بلاش مسرح سبوبة”.

وأكد الناقد أحمد رمضان، أن تجربة أشرف عبدالباقي الناجحة جعلت الكثير يغير من نجاحه، ويقلده تقليد أعمي، وهو شبهه التجربة السارية في مصر حاليًا فعندما ينجح أحد المطاعم بأكلاته المميزة تجد أشخاص تستغل نجاح هذا المطعم، ويقوموا بإنشاء مطاعم تقدم نفس الوجبات أملًا في النجاح، وتحقيق الأرباح المالية التي حققها المطعم الأول.

وأضاف “رمضان” بأن الدكتور أشرف زكي، لديه تجربة مشابهه لـ”مسرح أشرف عبدالباقي”، ويقوم بعرضها على قنوات “النهار” من أجل عمل أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وطلبة معهد فنون مسرحية.

يذكر أن مسلسل “صد رد” بطولة على ربيع، محمد أسامة “أوس أوس”، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، عبد الله مشرف، سامي مغاوري، بدرية طلبة، وأحمد فتحي، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج هشام فتحي، وإنتاج أمير شوقي.

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