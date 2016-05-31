بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مبنى إقامة طلاب مدرسة المتفوقين

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مبنى إقامة طلاب وطالبات المدرسة الفندقية، رافقه المستشار العسكرى العقيد محمد السيد، والدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندسة مها زكريا عيد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائى الشناوى رئيس قطاع كفر الشيخ بهيئة الأبنية التعليمية.

وقالت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لها، اليوم الثلاثاء، أن المحافظ تفقد الفندق الخاص بمدرسة المتفوقين الذى يسع لـ400 طالب وطالبة بتكلفة قدرها 23 مليونا و80 ألف جنيه.

وأضافت أن المبنى له مدخلان؛ الأول خاص بالطلاب والثانى خاص بالطالبات، وبالمبنى 8 سلالم لكل من الطلاب 4 سلالم و4 للطالبات المقيمين والمقيمات بالمبنى، وبالمبنى 8 قاعات للمذاكرة، بالإضافة لمطعم ومطبخ كبير.

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