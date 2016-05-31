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محافظ الدقهلية: من يحصل غرامة أقل من 500 جنيه على محل مخالف فهو مرتشى

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محافظ الدقهلية: من يحصل غرامة أقل من 500 جنيه على محل مخالف فهو مرتشى محافظ الدقهلية: من يحصل غرامة أقل من 500 جنيه على محل مخالف فهو مرتشى

>قال حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إن من يحصل غرامة مخالفة على المحال أقل من 500 جنيه، فهو مرتشى، وشدد على ضرورة عدم مجاملة القائمين على التحصيل لأصحاب المحال بهذا الصدد، وطالب المحافظ المسئولين بقطع التيار الكهربائى والمياه عن المحال المخالفة نهائيا، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة.
>وأشار إلى ضرورة التنبية على وضع تسعيرة واضحة لكل السلع، والإعلان عنها وإلا سوف يتم تطبيق مخالفة على المنشأة.
>وشدد المحافظ على مراقبة جميع السلع مجهولة المصدر مصادرتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته، والمرور على ثلاجات حفظ الطعام ومنع استخدام ملح السياحات خاصة فى صناعة الألبان، لما يسببه ذلك من ضرر بالغ على الصحة وحياة المواطنين، وإصابتهم بكثير من الأمراض الفتاكة.
>كما شدد على عدم استخدام المصانع لمادة اليوريا فورمالدهيد فى صناعة أوانى الطعام لما تسببه من أمراض سرطانية خطيرة.
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