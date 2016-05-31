بالصور.. وقفة احتجاجية لعمال مدارس بكفر الشيخ للمطالبة بالتثبيت

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية لعمال مدارس التربية والتعليم للمطالبة بالتثبيت، خاصة أنه صدر قرارا بتعيينهم.

وقال محمد على محمد "عامل": تسلمنا العمل عام 2007م، وطالبنا بالتعيين ولم يستجب لنا أحد، مشيراً إلى إنه صدر قرار تعيين 50% من العمال المؤقتين ولم يتم تفعيل القرار.

وأضافت هدى محمد على "عاملة": لم نتسلم رواتبنا منذ شهرين ونحن نعول أسرة، ولا نجد ما ننفقه عليهم، مؤكدة أنه لا يهمنا تأخير استلام المرتبات، ولكن كل ما نريده تعييننا على الموازنة العامة أسوة بغيرنا.

فيما قال أحمد عبد الله محمد "عامل": نطالب بصرف مكافأة الامتحانات أسوة بزملائنا من العمال، ولا نرى فرق بيننا وبينهم، مطالبا اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيح بالتدخل لدى وزير المالية لإدراجهم على الموازنة العامة.

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