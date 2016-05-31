العلاج بالفن للأطفال فى مشروع "سحر الظلال" بمكتبة الإسكندرية

قامت وحدة إبداعات الطفل والنشء بقسم تعليم الفنون التابع لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع بنك الإسكندرية والفنانة الإيطالية "فالنتينا ميرا"، بتنفيذ مشروع "سحر الظلال" Play of Shadows.

تقوم فكرة المشروع على طريقة العلاج بالفن للأطفال، وذلك عن طريق تقديم ورش عمل فنية مختلفة للأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة والأطفال ذوى الظروف الحياتية الصعبة. جدير بالذكر أن لمكتبة الإسكندرية الريادة فى تنفيذ هذا المشروع من خلال تقديم ورش عمل فنية مختلفة فى هذا المجال، والتى ساعدت بدورها على تحسين نفسية الأطفال.

جاء التعاون مع الفنانة الإيطالية "فالنتينا ميرا" لخبرتها فى هذا المجال المتخصص، وقام "بنك الإسكندرية" بتمويل هذا المشروع، كما قام الدكتور عادل مصطفى بكلية فنون جميلة بالتطوع للعمل فى هذا المشروع.

استهدف المشروع عدد من الأطفال من مراحل عمرية مختلفة، حيث قام فريق العمل الخاص بالمشروع بزيارة كل من مستشفيات "أندلسية" الخاصة، و"الشاطبى" الحكومى، ومستشفى "محمد رشيد" للأورام بمحافظة الإسكندرية، ومستشفى "أيادى المستقبل" لعلاج السرطان، ومستشفى سرطان الأطفال "57357" بطنطا، ومستشفى "القلب للأطفال" بأسوان، وجمعية "حماة المستقبل" الخيرية، و"المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا" بالإسكندرية والذى شارك به طلبة المدارس الحكومية.

كما قامت الفنانة "فالنتينا ميرا" بتقديم ندوة عن المشروع لأساتذة وطلبة كلية فنون جميلة، جامعة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء 24 مايو 2016، بالإضافة إلى ورشة عمل فنية لطلبة الكلية.

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