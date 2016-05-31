جامعة أسيوط تستقبل أطباء ألمان لتلقى تدريبات مكثفة بجراحات مسالك الأطفال

أعلن الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث، عن بدء استقبال جامعة أسيوط لأطباء ألمان لتلقى تدريبات متخصصة فى مستشفى الكلى، والمسالك البولية بمستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.

وقال الدكتور هشام مختار، مدير مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة أسيوط، إن ذلك التدريب يأتى فى إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعتى أسيوط ومارتن لوثر الألمانية، والذى بموجبه استجابت الجامعة لطب الجامعة الألمانية بتوفير فرص تدريب متخصصة لأطباء مارتن لوثر فى مجال جراحة المسالك البولية المتخصصة، وذلك لما لمسوه من تميز ومهارة لقسم جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة أسيوط فى ذلك التخصص الدقيق والذى يُعد رائداً منفرداً فيه على مستوى دول الشرق الأوسط .