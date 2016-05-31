عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن من الاتجاهين

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MUNKEBO MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC LONDON بحمولة 182 ألف طن.

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