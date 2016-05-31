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بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى "التربية والتعليم" الجديد

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بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى "التربية والتعليم" الجديد بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى "التربية والتعليم" الجديد
افتتح اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مبنى مديرية التربية والتعليم الجديد، رافقه المستشار العسكرى العقيد محمد السيد، والدكتور ة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندسة مها زكريا عيد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائى الشناوى رئيس قطاع كفر الشيخ بهيئة الأبنية التعليمية.

وقالت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المبنى الجديد على مساحة 165مترا بتكلفة مليون و80 ألف جنيه ومدة العمل 9 أشهر، ويتكون المبنى من أربعة طوابق.

وأضافت وكيل الوزارة أن المبنى الجديد يضم عددا من المكاتب منها مكتب وكيل الوزارة والعاملين بالمكتب وإدارة الإعلام وإدارة العلاقات العامة، وإدارة التخطيط وإدارة المتابعة وغيرها من الإدارات ، كما يبقى عدد من الإدارات التابعة للمديرية كما هى بالمبنى القديم.

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى التربية والتعليم الجديد (1)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى التربية والتعليم الجديد (2)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى التربية والتعليم الجديد (3)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى التربية والتعليم الجديد (4)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى التربية والتعليم الجديد (5)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى التربية والتعليم الجديد (6)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مبنى التربية والتعليم الجديد (7)


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