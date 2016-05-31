تاجر يصيب ميكانيكى بطلق نارى بسبب أولوية المرور فى دمنهور

أطلق تاجر أخشاب النيران على ميكانيكى من بندقية خرطوش كانت بحوزته، لخلافات بسبب أولوية المرور بسيارتيهما بدمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور بوجود مشاجرة بشارع النصر دائرة القسم بسبب أولوية المرور بسيارتيهما.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول: "م ع ع" تاجر أخشاب، وطرف ثانى "م ع ح" ميكانيكى مصاب برش خرطوش بالرأس، بسبب أولوية المرور بسيارتيهما، قام على إثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لإصابة الطرف الثانى.

تم نقل المصاب لمستشفى دمنهور العام، وبسؤاله قرربمضمون ما تقدم.

تمكن ضباط وحدة المباحث برئاسة المقدم حسن قاسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وهو عبارة عن ( بندقية خرطوش عيار 12، وطلقة، و4 فوارغ من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.