عصام سلطان يتناول "أرز بلبن" وبديع يشرب "شاى" قبل نظر "فض اعتصام رابعة"

وصل منذ قليل، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، محمد بديع لنظر محاكمته و738 متهمًا آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وقبل بدء الجلسة، ظهر عصام سلطان القيادى بحزب الوسط أثناء تناوله "أرز باللبن" داخل القفص، كما ظهر محمد بديع أثناء تناوله كوب من الشاى، فيما حمل متهم لافته مكتوب فيها "مرسى يهنئ الشعب بحلول شهر رمضان".

ومن جانب آخر، تبادل قيادات الإخوان السلامات والقبلات فيما بينهم، كما ردد بعض المتهمين هتافات للترحيب بمحمد بديع عقب دخوله قفص الاتهام، وعقب ذلك أم محمد بديع باقى المتهمين المتواجدين داخل القفص فى صلاة الظهر.

يأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان الذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

عصام سلطان ينام داخل القفص قبل بدء نظر قضية أحداث "فض اعتصام رابعة"