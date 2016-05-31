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ضبط 99 ألف علبة سجائر مهربة و6 أطنان مخللات ومنظفات غير صالحة بالبحيرة

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ضبط 99 ألف علبة سجائر مهربة و6 أطنان مخللات ومنظفات غير صالحة بالبحيرة ضبط 99 ألف علبة سجائر مهربة و6 أطنان مخللات ومنظفات غير صالحة بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 99 ألف علبة سجائر مهربة و6 أطنان مخللات ومنظفات غير صالحة للاستخدام الآدمى.

شن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط "السيارة رقم 7348 أ ل ب "نقل" قيادة "ع ع ا" سائق محملة بعدد (192) كرتونة سجائر، وعدد (304) خرطوشة سجائر ماركة رويال مجهولة المصدر بإجمالى عدد (99040) علبة سجائر، وعدد (318) كرتونة كاراتيه مجهولة المصدر، وبمواجهة قائد السيارة قرر بأنه قادم من مدينة الإسكندرية وفى طريقه لتوصيل الحمولة لأحد التجار بمدينة القاهرة "لا يعلم اسمه"، وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط "خ ا ح" صاحبة مكتبة لحيازتها وعرضها عدد (300) صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال وجارى تحرير المحضر اللازم.

وتـم القبض على "ا م ع" سائق سيارة "نقل" لحيازته على السيارة عدد (4) أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر اللازم.

وسقوط "م ا ا" صاحب محل لبيع المنظفات، لحيازته وعرضه عدد (2 ) طن منظفات مجهولة المصدر وجارى تحرير المحضر اللازم.
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مصر 365

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