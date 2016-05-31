دراسة : تناول الإفطار «مرتين» يساعد في تقليل الوزن

إذا كنت من الحريصين بشدة على تناول وجبة الإفطار ستسعدك هذه الأنباء بشدة، أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون بجامعتي ييل وكونيتيكت الأمريكيتين أن تناول وجبتي إفطار أمر جيد للإنسان، ويساعده أيضًا على فقدان الوزن، وهو النبأ السار الذي خرجت به الدراسة.

وقال الباحثون إنه إذا بدأ الإنسان بتناول شيء بسيط عند الاستيقاظ من النوم، من أجل البدء في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، ثم تناول بعدها بوقت قليل وجبة أكبر نسبيا، فسيظل يشعر بالشبع والامتلاء حتى موعد الغداء.

وأشار القائمون على الدراسة وفقا لصحيفة “ديلي ميل البريطانية” إلى أن تناول الإفطار مرتين سيتناسب أيضا مع الأشخاص الذين لا يتمكنون من تناول وجبة إفطار كاملة عند الاستيقاظ، مما يجعل تناول وجبة بسيطة ثم أخرى أكبر فكرة جيدة.

وأجريت الدراسة على 600 من أطفال المدارس على مدار عامين، ووجدت أن الأطفال الذين تناولوا وجبتي إفطار لم يختلف الوزن الذي اكتسبوه عن الذين تناولوا وجبة واحدة، أما الأطفال الذين نادرا ما تناولوا الإفطار فاكتسبوا وزنا أكبر بمقدار الضعف مقارنة بالذين تناولوا وجبتي إفطار في الصباح.

ويوصي الباحثون بتناول أطعمة غنية بالبروتين في وجبة الإفطار الثانية للشعور بالشبع والامتلاء حتى الغداء.