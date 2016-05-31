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الأمم المتحدة: تقارير عن استخدام أشخاص "كدروع بشرية" من قبل داعش بالفلوجة

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الأمم المتحدة: تقارير عن استخدام أشخاص "كدروع بشرية" من قبل داعش بالفلوجة الأمم المتحدة: تقارير عن استخدام أشخاص "كدروع بشرية" من قبل داعش بالفلوجة
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء، أن نحو 3700 شخص فروا من الفلوجة منذ بدأ الجيش العراقى حملة قبل أسبوع لاستعادة السيطرة على المدينة من تنظيم داعش.

وقال وليام سبيندلر المتحدث باسم المفوضية فى إفادة صحفية "لدينا تقارير عن قتلى وجرحى بين الناس فى وسط مدينة الفلوجة بسبب القصف العنيف منهم سبعة من عائلة واحدة فى الثامن والعشرين من مايو. "ولدينا أيضا عدة تقارير عن استخدام الناس كدروع بشرية من قبل داعش."
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