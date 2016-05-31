انتقالات في الجول - أيمن عبد العزيز: الزمالك يحتاج لضم ظهير أيسر وليس أيمن

هل الزمالك يحتاج إلى ضم ظهير أيمن جديد في موسم الانتقالات من أجل تعويض رحيل عمر جابر إلى بازل؟

يسأل FilGoal.com نجوم الكرة المصرية عن المراكز التي يحتاج الأهلي والزمالك لدعمها في موسم الانتقالات الصيفية.

واليوم نسأل أيمن عبد العزيز نجم القلعة البيضاء السابق عن مدى حاجة الفريق لتدعيم مركز الظهير قبل بداية الموسم الجديد.

وأجاب عبد العزيز لـFilGoal.com "الزمالك لا يحتاج إلى ظهير أيمن، اعتقد أن حمادة طلبة الأنسب لتعويض رحيل عمر جابر".

وأوضح النجم صاحب المسيرة الاحترافية في تركيا "طلبة صاحب خبرات وقوة بدنية كبيرة، واعتقد أن مركز الظهير الأيمن مناسب له أكثر من الأيسر".

وأكمل "في رأيي، محمد ناصف ظهير إنبي هو الخيار الأنسب للزمالك في موسم الانتقالات لشغل مركز الظهير الأيسر".

عبد العزيز أتم "هناك أيضا أيمن أشرف ظهير إنبي، هو أيضا لاعب مميز وعلى الزمالك اختيار واحد منهما".

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك كلف مدير قطاع الكرة إسماعيل يوسف بالتفاوض مع ناصف، واللاعب يرحب بالانضمام للفريق الأبيض.

وأبلغ ناصف مسؤولي الزمالك بضرورة مخاطبة إنبي لتقديم عرض رسمي للحصول على خدماته. ( اقرأ التفاصيل )

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