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الأهلي: الحديث عن الصفقات التبادلية سابق لأوانه.. واحتياجات الفريق تحددها ' جلسة ثلاثية '

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الأهلي: الحديث عن الصفقات التبادلية سابق لأوانه.. واحتياجات الفريق تحددها ' جلسة ثلاثية ' الأهلي: الحديث عن الصفقات التبادلية سابق لأوانه.. واحتياجات الفريق تحددها ' جلسة ثلاثية '

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن أمر دخول بعض لاعبي الفريق في صفقات تبادلية "كلام سابق لأوانه".

وعلم FilGoal.com أن صفقة انضمام لاعب للمقاصة محمود عبد العاطي "دونجا" متوقفة على موافقة لاعب الأهلي أحمد الشيخ على العودة للفريق الفيومي على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وأوضح عبد الحفيظ أن مارتن يول المدير الفني لم يقدم تقريره عن احتياجاته للموسم المقبل، مشددا أن هناك جلسة خاصة مع المدير الفني عقب عودته من هولندا لحسم الأمر.

وكان عبد الحفيظ قد اجتمع أمس الاثنين مع رئيس النادي محمود طاهر، لإطلاعه على بعض الأمور التي تخص فريق الكرة ومعرفة احتياجاته في الفترة المقبلة.

واتفق عبد الحفيظ وطاهر على عقد جلسة أخرى فور وصول يول من هولندا للتعرف على احتياجاته.

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