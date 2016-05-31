أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مستشفى طنطا الجامعى يرفض وضع طفلة عمرها يوم فى الحضانة بعد إجرائها جراحة

Google+ Print
مستشفى طنطا الجامعى يرفض وضع طفلة عمرها يوم فى الحضانة بعد إجرائها جراحة مستشفى طنطا الجامعى يرفض وضع طفلة عمرها يوم فى الحضانة بعد إجرائها جراحة
أجبرت إدارة مستشفى طنطا الجامعى "الطوارئ" أهل الطفلة "حبيبة طارق" عمرها يوم واحد، وبعد مثولها لإجراء عملية جراحية فى النخاع الشوكى، على استلامها وتسكينها فى أى حضانة بالمستشفيات الخاصة، بحجة عدم وجود أماكن فى الحضانة.

وقال أهالى الطفلة أن أمها خضعت لعملية ولادة توأم، وبعد الولادة بساعات تبين أن الطفلة مصابة بعيب خلقى، وتحتاج لإجراء جراحة فى النخاع الشوكى، ما وافق عليه أهلها لإنقاذ الطفلة من الموت، وكانت المفاجأة طلب الطبيب توفير مكان رعاية خارج المستشفى بعد العملية.

وقال خال الطفلة إنه تواصل مع بعض الأطباء للبحث عن مكان رعاية، لكن جميع الأطباء أكدوا أن خروج الطفلة عقب العملية مباشرة يعرضها للموت المحتم، ولا بد من تسكينها عناية المستشفى التى جرت بها العملية.

وأضاف أنه تم التواصل مع النائب الإدارى الدكتور أحمد صابر، ووافق على توفير مكان بالحضانة نظرا لصعوبة الحالة، ولكن كانت المصيبة بعد انتهاء العملية، طالب الطبيب أهل الطفلة باصطحابها خارج المستشفى، وهو ما رفضوه لخطورة الحالة، ولكنه تعنت وأصر على رميها فى الشارع رغم حالتها الحرجة للغاية.

وطالب أهالى الطفلة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بالتدخل العاجل والتحقيق فى القضية، محملين إدارة مستشفى جامعة طنطا المسئولية الكاملة عن أى مضاعفات للطفلة، متسائلين: كيف يتم رمى طفلة فى الشارع بعد إجراء العملية؟


>وقفة احتجاجية لأهالى دسوق احتجاجا على "الإهمال الطبى" بمستشفى دسوق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365