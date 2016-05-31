ميناء الإسكندرية يستقبل 180ألف طن قمح وسلع استراتيجية من روسيا وأوكرانيا

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 في حركة السفن والشاحنات والوحدات النهرية ، حيث يجري تفريغ السفينة " سي في كريستال " المحملة ب 48 الف طن ذرة قادمة من أوكرانيا ، والسفينة "وادي العريش" المحملة ب 63 الف طن قمح قادمة من روسيا والسفينة "يوجينيس جاز" المحملة ب 9 الاف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر.

وأضاف فى بيان اليوم وصول السفينة "نيفيبل كريك" المحملة ب 30 الف طن سولار قادمة من روسيا ، والسفينة "جولف" المحملة ب 30 الف طت خردة قادمة من انجلترا.

وأشار المتحدث بإسم ميناء الإسكندرية ، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 141 سفينة وغادرت الميناء 5 سفن ، ووصلت 5 سفن وتراكي على الأرصفة 41 سفينة ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 9268 شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وخروج 126 شاحنة محملة بالقمح ومتجهة إلي الصوامع بمختلف المحافظات بإجمالي 3780 طن قمح.

وعن حركة الوحدات النهرية فقد خرج من الميناء 43 وحدة نهرية علي متنها 13422 طن طفلة ، وذره ، وفحم ، هذا وقد بلغ مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة وسبعة وثمانون ألف طن منهم 536 الف طن قمح.

>ومن ناحية أخرى وجه اللواء بحرى مدحت عطية ،رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .