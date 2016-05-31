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مقتل 20 شخصًا وإصابة 19 آخرين بحريق وسط الهند

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مقتل 20 شخصًا وإصابة 19 آخرين بحريق وسط الهند مقتل 20 شخصًا وإصابة 19 آخرين بحريق وسط الهند

أرشيفية

ارتفع عدد ضحايا حريق مستودع مركزي للذخيرة بمدينة بولجاون بمقاطعة واردا في ولاية ماهارشترا بوسط الهند إلى 20 قتيلا على الأقل، وإصابة 19 جنديا بعضهم إصابته بالغة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “إنديان إكسبرس” الهندية أنه تم تطويق منطقة الحادث ومنع أي شخص من دخول الموقع، مضيفة نقلا عن مصادر أنه تم إجلاء سكان القرى المجاورة لمستودع الذخيرة، واستدعاء مروحيات تابعة للجيش للمساعدة في نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستودع الذخيرة المركزي في بولجاون هو أحد أكبر مستودعات الذخيرة في الهند على الإطلاق، وحصل مؤخرا على جائزة لاستخدامه الطاقة الشمسية في التخلص من الذخيرة منتهية الصلاحية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تأثره بالحادث، قائلا “تألمت لخسارة الأرواح نتيجة حريق مستودع الذخيرة المركزي في بولجاون”، مضيفا، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر نقلتها الصحيفة، “أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

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