تخصيص 20 فدان لإنشاء منطقة حرفية بقرية «توماس وعافية» بالأقصر

مراسل«ONA»:

> أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، عن موافقة محمد بدر محافظ الأقصر، تخصيص 20 فدان لإنشاء منطقة حرفية بقرية «توماس وعافية» ونقل كل الورش من المدينة إليها.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده سليمان، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء القرى و مديري الإدارات الخارجية وشرطة المرافق والحماية المدنية .

وقال سليمان في تصريح صحفي، إنه شكل لجنة بقرار رقم 142 مكونة من إدارة البيئة والسلامة المهنية والتموين ومباحث التموين وشرطة المسطحات والتفتيش المالى والادارى للتفتيش على المحلات الاستهلاكية قبيل قدوم شهر رمضان الكريم للتأكد من جودة مايقدم للمستهلك.

وكلف رئيس وحدة شرطة المرافق ومسئول الإشغالات والإدارة الهندسية ورؤساء القري، بعمل حصر لجميع الاشغالات والتعديات على الطرق السريعة الزراعية الصحراوية، وأيضا إزالة الاشغالات بالمناطق العشوائية مثل شارع أحمد عرابي ومنطقة المنشية ومنطقة معبد إسنا وإزالتها إبتداءًا من اليوم الثلاثاء وذلك تحت إشرافه المباشر.