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المتحدث العسكري يعرض فيديو مقتل 16 إرهابيًا وتفكيك 24 عبوة ناسفة بسيناء

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المتحدث العسكري يعرض فيديو مقتل 16 إرهابيًا وتفكيك 24 عبوة ناسفة بسيناء المتحدث العسكري يعرض فيديو مقتل 16 إرهابيًا وتفكيك 24 عبوة ناسفة بسيناء

صورة من العمليات العسكرية بسيناء

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، اليوم الثلاثاء، على صفحته بموقع “فيس بوك”، يظهر جانبًا من العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في شمال سيناء لدحر العناصر الإرهابية والتكفيرية.

وأكد سمير، في بيان صحفي نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن نتائج العمليات خلال اليومين الماضيين عن مقتل 16 فردًا من العناصر الإرهابية الخطرة نتيجة للمداهمات وضربات القوات الجوية وعناصر المدفعية .

وأوضح أنه تم تفكيك ونسف 24 عبوة ناسفة على الطرق ومحاور التحرك كانت معدة لإستهداف القوات، بالإضافة لتدمير وحرق 19 منزلًا و16 عشة تستخدمها العناصر الإجرامية كقاعدة لإنطلاق عملياتها الإرهابية، وتدمير سيارتي لاند كروزر مجهزتين بقواعد للرشاش النصف بوصة و4 دراجات نارية خاصة بتلك العناصر .

وتابع المتحدث العسكري: “كما تم إكتشاف وتدمير عدد من الملاجىء والمخابىء التى تستخدمها العناصر الإجرامية فى الإختباء وتخزين الأسلحة والذخائر والتى نتج عنها إنفجارات ضخمة وإكتشاف وتدمير مخزن تحت الأرض يضم عدد من الأجولة التى تحتوى على كميات من الإحتياجات الإدارية والمواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة .”

وتواصل قوات الجيش الثانى الميدانى إحكام السيطرة الأمنية بشمال سيناء بإنشاء العديد من الأكمنة والإرتكازات الأمنية فى إطار إستكمال المرحلة الثالثة من العملية الشاملة حق الشهيد .

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