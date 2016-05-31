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تشديدات أمنية أمام محكمة الأقصر قبل نظر تجديد حبس 27 متهماً بأحداث قرية العشى

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تشديدات أمنية أمام محكمة الأقصر قبل نظر تجديد حبس 27 متهماً بأحداث قرية العشى تشديدات أمنية أمام محكمة الأقصر قبل نظر تجديد حبس 27 متهماً بأحداث قرية العشى
شهد مجمع محاكم الأقصر بمنطقة العوامية، صباح اليوم الثلاثاء، تشديدات أمنية مكثفة وذلك قبيل نظر جلسة تجديد حبس 27 متهماً فى أحداث قرية العشى التى وقعت بين الشرطة والأهالى، وكانت قد وجهت لهم نيابة مركز الأقصر تحت إشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام، تهم القيام أعمال شغب والتعدى على قوات الأمن وإحراق سيارتين للشرطة، ومن المقرر أن تشهد النيابة تقرير الأمن العام حول الواقعة بجلسة اليوم.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بوقوع اشتباكات بين قوة من الشرطة وبعض الأهالى الذين تجمهروا اعتراضا على قيام قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة طيبة بالأقصر باستيقاف أحد الموتوسيكلات بدون لوحات معدنية يستقلها 2 من الأطفال، وتجمع الأهالى واحتجوا على قيام القوة باصطحاب قائدى الموتوسيكل إلى ديوان مركز شرطة طيبة التابعة له القرية، وحدثت مشادة بين أفراد القوة والمواطنين المتجمهرين، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين الطرفين، وقام بعدها المتجمهرون برشق القوات بالحجارة وإشعال النيران بسيارتين للشرطة، وتهشيم زجاج عدد آخر من السيارات، وإشعال النيران فى مداخل القرية.

وعلى الفور انتقلت قيادات مديرية الأمن والأمن الوطنى والأمن العام للقرية، على رأس قوات من الأمن المركزى، حيث تم إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين، والسيطرة على الموقف، والقبض على عدد من المتورطين فى الأحداث وتم عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

محيط مجمع محاكم الأقصر (1)

محيط مجمع محاكم الأقصر (2)

محيط مجمع محاكم الأقصر (3)

محيط مجمع محاكم الأقصر (4)

محيط مجمع محاكم الأقصر (5)


>تجديد حبس 27 متهما فى أحداث قرية العشى بالأقصر 15 يوما
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