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تأجيل محاكمة زكريا عزمى فى قضية الكسب غير المشروع لـ26 يوليو

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تأجيل محاكمة زكريا عزمى فى قضية الكسب غير المشروع لـ26 يوليو تأجيل محاكمة زكريا عزمى فى قضية الكسب غير المشروع لـ26 يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة لجلسة 26 يوليو لسماع خبراء الكسب غير المشروع.

وشهدت الجلسة التى لم تستغرق أكثر من 5 دقائق حضور رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذى طلب باستدعاء خبراء لسماع أقوالهم فيما ورد بالتقرير وما يتعلق من بنود المصروفات والإيرادات الخاصة بالمتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح .

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "عزمى" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها.


>اليوم.. محاكمة زكريا عزمى فى قضية "الكسب غير المشروع"
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