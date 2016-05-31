بالفيديو..فى "الكسب غير المشروع"..زكريا عزمى يغادر المحكمة عقب التأجيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة، إلى جلسة 26 يونيو المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل زكري، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح .

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "عزمى" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.



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