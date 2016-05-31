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أطعمة تفيد طفلك عند نقص الفيتامينات لديه

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السبت 28-05-2016 17:19

قد يصاب طفلك بنقص عام في الفيتامينات، وهذا يستوجب منك تغذية خاصة والتركيز على بعض الأطعمة، التي تدلك عليها اختصاصية التغذية الدكتورة شيماء حمودة:
ينقسم فيتامين ب إلى عدة أقسام، ومنها فيتامين ب1، فيتامين ب 2، فيتامين ب5، فيتامين ب6، فيتامين ب7، فيتامين ب9، فيتامين ب12 ورغم أن نقص كل فيتامين يسبب أمراضاً معينة ولكن الأعراض في المجمل فإن أهم الأعراض هي:

- فقدان الشهية لدى الطفل.
- في حالات النقص الحاد يصاب الطفل بمرض البري بري.

أطعمة مناسبة
- البيض ويقدم مسلوقاً جيداً، ويمكن أن يهرس الصفار ويضاف إلى السيريلاك.
- الكبد والسمك ويعطى للطفل بعد عمر السنة.
- الجزر ويقدم للطفل على شكل عصير طازج للاستفادة منه بشكل صحيح.
- الموز والبطاطس ويقدما مهروسين للطفل.

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سيدتي