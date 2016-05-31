أطعمة تفيد طفلك عند نقص الفيتامينات لديه

قد يصاب طفلك بنقص عام في الفيتامينات، وهذا يستوجب منك تغذية خاصة والتركيز على بعض الأطعمة، التي تدلك عليها اختصاصية التغذية الدكتورة شيماء حمودة:

ينقسم فيتامين ب إلى عدة أقسام، ومنها فيتامين ب1، فيتامين ب 2، فيتامين ب5، فيتامين ب6، فيتامين ب7، فيتامين ب9، فيتامين ب12 ورغم أن نقص كل فيتامين يسبب أمراضاً معينة ولكن الأعراض في المجمل فإن أهم الأعراض هي:

- فقدان الشهية لدى الطفل.

- في حالات النقص الحاد يصاب الطفل بمرض البري بري.

أطعمة مناسبة

- البيض ويقدم مسلوقاً جيداً، ويمكن أن يهرس الصفار ويضاف إلى السيريلاك.

- الكبد والسمك ويعطى للطفل بعد عمر السنة.

- الجزر ويقدم للطفل على شكل عصير طازج للاستفادة منه بشكل صحيح.

- الموز والبطاطس ويقدما مهروسين للطفل.