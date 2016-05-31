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«التنمية المحليه»: اعتماد المخططات الإستراتيجية لـ 4 مدن

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«التنمية المحليه»: اعتماد المخططات الإستراتيجية لـ 4 مدن «التنمية المحليه»: اعتماد المخططات الإستراتيجية لـ 4 مدن

الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية – أرشيفية

أعلن الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وافق على اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 4 مدن.

وتضمن الاعتماد مدن ” ديروط بأسيوط، شبراخيت، أبو المطامير، وإيتاي البارود بالبحيرة”.

كما تم اعتماد المخططات التفصيلية لقرى منشأة العقال، ريفا، شطب، وموشا بمحافظة أسيوط.

ويجرى حاليًا بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، الإعداد لتنفيذ المخططات التفصيلية لمدينتي سمنود وبسيون بالغربية، ومدينة بلطيم بكفر الشيخ.

وأوضح “بدري”، أن اعتماد هذه المخططات يساهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، فضلًا عن تشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات .

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