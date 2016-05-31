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القوات المسلحة: بدء حفر أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس بداية رمضان

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القوات المسلحة: بدء حفر أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس بداية رمضان القوات المسلحة: بدء حفر أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس بداية رمضان

 

قناة السويس – أرشيفية

قال اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الأيام الأولى من شهر رمضان ستشهد بداية الحفر الفعلي لأنفاق الإسماعيلية للعبور أسفل قناة السويس.

وأضاف الوزير فى تصريحات للصحفيين بموقع النفق، خلال تفقده موقع الحفر، اليوم الثلاثاء، أن كافة الأعمال الإنشائية بمدخل النفق والطرق الأسفلتية ومنصات ماكينات الحفر انتهت وننتظر بداية الحفر.

وتفقد رئيس الهيئة الهندسية واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، موقع حفر أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس اليوم، لمتابعة سير الأعمال وقرب إنهاء تركيب ماكينات الحفر بالنفق الأول.

وأضاف الوزير، أنه خلال شهور ستعمل ماكينتان حفر بشكل متوازى فى الإسماعيلية، ثم أربع ماكينات بطاقة كاملة فى أنفاق قناة السويس ببورسعيد والإسماعيلية.

وتشترك شركات بتروجيت وكونكورد فى حفر أنفاق للسيارات والسكك الحديدية بمدينة الإسماعيلية، وشركتى أوراسكوم والمقاولون العرب بأنفاق بورسعيد، ضمن خطة قومية لربط سيناء بمدن القناة وتسهيل عبور السيارات فضلا عن خدمات المعديات وكوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.

 

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