إخماد حريق شب بمخازن أخشاب بمدرسة أحمد ماهر الصناعية في السيدة زينب

تابع اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، إجراءات السيطرة على حريق شب بمخازن أخشاب بمدرسة أحمد ماهر الصناعية بالسيدة زينب والتي تعد من المدارس الإنتاجية حيث تقوم بتصنيع الكراسي والتخت الخشبية لتوريدها للمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

وقامت إدارة الحماية المدنية بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق وعدم امتداده للعقارات المجاورة .

وأصدر اللواء تيمور تعليماته الفورية بقطع الغاز والكهرباء عن العقارات لحين انتهاء الحريق وأعمال التبريد, وتكليف هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع كافة المخلفات فور انتهاء معاينة النيابة العامة والمعمل الجنائى لتحديد أسباب الحريق .

أ ش أ