أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إخماد حريق شب بمخازن أخشاب بمدرسة أحمد ماهر الصناعية في السيدة زينب

Google+ Print
إخماد حريق شب بمخازن أخشاب بمدرسة أحمد ماهر الصناعية في السيدة زينب إخماد حريق شب بمخازن أخشاب بمدرسة أحمد ماهر الصناعية في السيدة زينب

أرشيفية

تابع اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، إجراءات السيطرة على حريق شب بمخازن أخشاب بمدرسة أحمد ماهر الصناعية بالسيدة زينب والتي تعد من المدارس الإنتاجية حيث تقوم بتصنيع الكراسي والتخت الخشبية لتوريدها للمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

وقامت إدارة الحماية المدنية بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق وعدم امتداده للعقارات المجاورة .

وأصدر اللواء تيمور تعليماته الفورية بقطع الغاز والكهرباء عن العقارات لحين انتهاء الحريق وأعمال التبريد, وتكليف هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع كافة المخلفات فور انتهاء معاينة النيابة العامة والمعمل الجنائى لتحديد أسباب الحريق .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا