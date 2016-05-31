محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال رمضان

مراسل«ONA»:

> عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إجتماعا لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور اللواء محمود الديب، مدير الأمن والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعلن «الغضبان»عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة على مدى 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين على أن يتواجد عضو من كل مديرية خدمية داخل الغرفة.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع الشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات والاهتمام الكامل بنظافة البيئة خاصة في الأماكن المزدحمة.

وشدد على رؤساء الأحياء بمنع إصدار التراخيص لإقامة شوادر للياميش والحلويات، مؤكدًا أن هناك العديد من الشوادر ومنافذ البيع التابعة للمحافظة والقوات المسلحة والشرطة.

وكلف مديرية التموين والصحة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وكذلك قيام لجان مشتركة من مديريتى الصحة والتموين بالمرور على دور الأيتام والمسنين للتأكد من جودة المواد الغذائية والحلويات التي تقدم فيها، وكذلك تشديد الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن ومنافذ توزيع الخبز بالتنسيق مع مباحث التموين، ومكافحة ظواهر الغش التجاري والتأكد من عدم عرض وتداول سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر والتي يتم طرحها بالأسواق والتصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة ( الدقيق – الخبز المدعم – الزيت التمويني – السكر التمويني – أسطوانات الغاز) .

وطالب المحافظ بتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين خاصة في أوقات الذروة، التي تشهد خروج الموظفين من عملهم وكذلك أماكن بيع العصائر والحلويات الخاصة برمضان واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين.

وكلف المحافظ إدارة المواقف بمتابعة تشغيل خطوط شرق الدلتا من بورسعيد إلى منطقة شادر عزام وبحر البقر ومتابعة انتظامها وكذا تكثيف مديرية الطب البيطري والجهات المعنية من جهودها لمراقبة الأسواق والمخازن ومحال بيع وذبح الطيور الحية خلال شهر رمضان.

كما كلف مديرية الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية وتوفير الأدوية للتعامل بسرعة مع أي حالة، كما أصدر تعليماته بإعادة تمركز جميع سيارات الإسعاف في المناطق الحيوية والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

> وأصدر المحافظ تعليماته الي مديرية الأوقاف، بتكثيف أعمال المرور على المساجد وإغلاق الزاويا غير القانونية، التي تعمل على بث أفكار هدامة، وإجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه وتفقد أعمال النظافة بالمساجد لتهيئة المناخ المناسب لجموع المصلين وتنفيذ خطة التوعية الدينية خلال الشهر الكريم.